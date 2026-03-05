Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!
Galatasaray mücadele ettiği tüm kulvarda yoluna emin adımlarla ilerlerken sarı-kırmızılılarda diğer yandan transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda Cimbom'a Youssouf Fofana ile ilgili heyecanlandıran haber geldi. İşte Fransız yıldız hakkındaki son gelişmeler...
Sarı-kırmızılıların bir süredir yakından takip ettiği Fransız orta saha için sezon sonunda transfer ihtimali yeniden gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, yaz transfer döneminde orta sahada değişime gitmeye hazırlandığı ifade edildi. İtalyan ekibinin, Corinthians forması giyen genç oyuncu Andre'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.
Haberde, Milan yönetiminin bu transfer için yaklaşık 15 milyon euro + 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay içeren bir anlaşma sağladığı belirtildi.
Andre transferinin gerçekleşmesi halinde Milan'ın orta sahada bir satış yapabileceği ve bu noktada en güçlü adayın Fofana olduğu aktarılıyor. Bu gelişme ise Fransız oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray için yeni bir fırsat yaratabilir.
Sarı-kırmızılıların Fofana için henüz resmi bir adım atmadığı ancak oyuncunun durumunu izlemeye devam ettiği ve şartların oluşması halinde yaz transfer döneminde girişimde bulunabileceği ifade edildi.
Bu sezon Milan formasıyla 25 maçta süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fransız orta sahanın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor. Fofana'nın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
