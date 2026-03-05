Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Andre transferinin gerçekleşmesi halinde Milan'ın orta sahada bir satış yapabileceği ve bu noktada en güçlü adayın Fofana olduğu aktarılıyor. Bu gelişme ise Fransız oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray için yeni bir fırsat yaratabilir.

Sarı-kırmızılıların Fofana için henüz resmi bir adım atmadığı ancak oyuncunun durumunu izlemeye devam ettiği ve şartların oluşması halinde yaz transfer döneminde girişimde bulunabileceği ifade edildi.