CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Galatasaray mücadele ettiği tüm kulvarda yoluna emin adımlarla ilerlerken sarı-kırmızılılarda diğer yandan transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda Cimbom'a Youssouf Fofana ile ilgili heyecanlandıran haber geldi. İşte Fransız yıldız hakkındaki son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 11:20
Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi adına genç oyuncu Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray, gelecek sezonun da planlarını yapmaya başladı.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Orta sahada Nhaga, Torreira, Lemina, Sara ve İlkay Gündoğan alternatifleri bulunan sarı-kırmızılılarda, ara transfer döneminde yakından takip edilen oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Youssouf Fofana'dan vazgeçmiş değil.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Sarı-kırmızılıların bir süredir yakından takip ettiği Fransız orta saha için sezon sonunda transfer ihtimali yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, yaz transfer döneminde orta sahada değişime gitmeye hazırlandığı ifade edildi. İtalyan ekibinin, Corinthians forması giyen genç oyuncu Andre'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Haberde, Milan yönetiminin bu transfer için yaklaşık 15 milyon euro + 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay içeren bir anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Andre transferinin gerçekleşmesi halinde Milan'ın orta sahada bir satış yapabileceği ve bu noktada en güçlü adayın Fofana olduğu aktarılıyor. Bu gelişme ise Fransız oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray için yeni bir fırsat yaratabilir.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Sarı-kırmızılıların Fofana için henüz resmi bir adım atmadığı ancak oyuncunun durumunu izlemeye devam ettiği ve şartların oluşması halinde yaz transfer döneminde girişimde bulunabileceği ifade edildi.

Galatasaray'a Youssouf Fofana transferi için heyecanlandıran haber!

Bu sezon Milan formasıyla 25 maçta süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fransız orta sahanın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor. Fofana'nın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... 10:25
Altekma ilk maçta mağlup Altekma ilk maçta mağlup 09:47
Maçın ardından o isimlere büyük övgü! Maçın ardından o isimlere büyük övgü! 08:49
Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" 08:36
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Daha Eski
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18