Galatasaray paraya para demedi! Tam 5.5 milyar...

Ziraat Türkiye Kupası
Mücadele ettiği her kulvarda başarılı sonuçlar alan Galatasaray, ekonomik anlamda da istikrarlı bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılıların son olarak sahip olduğu o gelir gündem oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 12:31
Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Grubunu lider olarak tamamlayan Cimbom, turnuvada çeyrek finale adını yazdırırken mücadele ettiği her kulvarda iddialı olduğunu da gösterdi.

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken ekonomik anlamda da gündem olan o haber geldi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Mağazacılık AŞ yüzde 18 olan karını yüzde 38'e çıkardı. Böylece ciro 5.5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren Galatasaray'ın son retro serisiyle bu sezon da aynı hedefe ulaşmak istediği öğrenildi.

LIVERPOOL MAÇINDA REKOR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın haftaya Liverpool ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında rekor bir satış beklediği bilgisi de var.

DİĞER
