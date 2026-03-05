CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA'de Adem Bona'lı 76ers, Jazz'ı devirdi

NBA'de Adem Bona'lı 76ers, Jazz'ı devirdi

Milli basketbolcumuz Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Utah Jazz ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen son anlara kadar heyecanın dinmediği maçta Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı 106-102 mağlup etmeyi başardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 14:20
NBA'de Adem Bona'lı 76ers, Jazz'ı devirdi

Philadelphia 76ers, çekişmeli geçen mücadelede Utah Jazz'ı 106-102 mağlup etti. 76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Jabari Walker 22 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcumuz Adem Bona, ilk 5'te başladığı ve 29 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Üst üste yedinci mağlubiyetini yaşayan Jazz'da ise Keyonte George 30, Isaiah Collier 18 sayıyla oynadı.

Oklahoma City Thunder ise deplasmanda New York Knicks'i 103-100 mağlup etti. Madison Square Garden'da oynanan maçta Chet Holmgren 28 sayı, 8 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 26 sayı, 8 asistle Thunder'ın galibiyetinde başrolü oynadı.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 17 sayı, 17 ribaunt, Jalen Brunson 16 sayı, 15 asist, OG Anunoby de 16 sayı kaydetti.

