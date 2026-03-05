Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Jonathan Akpoborie ayrıca Victor Osimhen'in saha dışı davranışlarını eleştirdi. Akpoborie, "Sadece yetenek yetmez, saha dışı davranışları da çok önemlidir." dedi. Victor Osimhen'in kariyeri boyunca antrenörlerle yaşadığı anlaşmazlıkları da örnek gösteren Nijeryalı eski futbolcu, "Victor'un etrafındaki her şey her zaman bir drama olmuştur." yorumunu yaptı.