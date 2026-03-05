Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie, yıldız golcüyle flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Adı çok sayıda dev kulüple anılan 26 yaşındaki santrfora talip olan son takım Bayern Münih oldu.
Avrupa basınında Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin golcü oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.
Galatasaray'ın ise Nijeryalı santrfor için 150 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.
Osimhen-Bayern Münih iddiaları ortaya atılırken, kariyerinin büyük bölümünü Almanya'da geçiren ve Wolfsburg, Stuttgart ve Hansa Rostock gibi takımlarda oynayan Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Be Soccer kaynaklı haberde; Akpoborie, Osimhen'in Bayern Münih'in ilgisi sonrası Almanya'ya dönmeyi düşünmesi gerektiğini belirtti.
"ALMANYA'YA UYUM SAĞLAMASI ÇOK KOLAY OLUR"
Nijeryalı eski futbolcu, "Galatasaray'da harika işler yapıyor. Almanya'da gelişti ve biraz Almanca öğrenmiş olmalı. Gelişimini Almanya'da geçirdi. Wolfsburg kültürünü biliyor, bu yüzden uyum sağlaması çok kolay olur". ifadelerini kullandı.
Jonathan Akpoborie ayrıca Victor Osimhen'in saha dışı davranışlarını eleştirdi. Akpoborie, "Sadece yetenek yetmez, saha dışı davranışları da çok önemlidir." dedi. Victor Osimhen'in kariyeri boyunca antrenörlerle yaşadığı anlaşmazlıkları da örnek gösteren Nijeryalı eski futbolcu, "Victor'un etrafındaki her şey her zaman bir drama olmuştur." yorumunu yaptı.
Osimhen'e olan hayranlığını da dile getiren Jonathan Akpoborie, "Victor'u ilk olarak Wolfsburg'da gördüm. Sahada yarattığı tüm dramayı bir kenara bırakırsak, onu gerçekten beğeniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
