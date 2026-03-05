CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie, yıldız golcüyle flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 14:03
Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Bu sezon üç kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Yönetim, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralanan ve sarı-kırmızılı forma altında müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı süper yıldızın bonservisini aldı.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Bu sezon da Galatasaray forması altında başarılı performansını sürdüren Osimhen'in adı şimdiden transfer söylentilerine karışmış durumda.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Adı çok sayıda dev kulüple anılan 26 yaşındaki santrfora talip olan son takım Bayern Münih oldu.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Avrupa basınında Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin golcü oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Galatasaray'ın ise Nijeryalı santrfor için 150 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Osimhen-Bayern Münih iddiaları ortaya atılırken, kariyerinin büyük bölümünü Almanya'da geçiren ve Wolfsburg, Stuttgart ve Hansa Rostock gibi takımlarda oynayan Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Be Soccer kaynaklı haberde; Akpoborie, Osimhen'in Bayern Münih'in ilgisi sonrası Almanya'ya dönmeyi düşünmesi gerektiğini belirtti.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

"ALMANYA'YA UYUM SAĞLAMASI ÇOK KOLAY OLUR"

Nijeryalı eski futbolcu, "Galatasaray'da harika işler yapıyor. Almanya'da gelişti ve biraz Almanca öğrenmiş olmalı. Gelişimini Almanya'da geçirdi. Wolfsburg kültürünü biliyor, bu yüzden uyum sağlaması çok kolay olur". ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Jonathan Akpoborie ayrıca Victor Osimhen'in saha dışı davranışlarını eleştirdi. Akpoborie, "Sadece yetenek yetmez, saha dışı davranışları da çok önemlidir." dedi. Victor Osimhen'in kariyeri boyunca antrenörlerle yaşadığı anlaşmazlıkları da örnek gösteren Nijeryalı eski futbolcu, "Victor'un etrafındaki her şey her zaman bir drama olmuştur." yorumunu yaptı.

Victor Osimhen'e sürpriz transfer önerisi!

Osimhen'e olan hayranlığını da dile getiren Jonathan Akpoborie, "Victor'u ilk olarak Wolfsburg'da gördüm. Sahada yarattığı tüm dramayı bir kenara bırakırsak, onu gerçekten beğeniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Derbinin hakemi belli oldu!
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana...
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi A Haber'de açıkladı: Türkiye'yi hedef almamız için bir sebep yok
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
Arda Güler için şok eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham-Crystal Palace maç bilgileri! Tottenham-Crystal Palace maç bilgileri! 13:48
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 13:37
Sakaryaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek Sakaryaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek 12:58
G.Saray'a dev gelir! Tam 5.5 milyar... G.Saray'a dev gelir! Tam 5.5 milyar... 12:31
Anadou Efes'in konuğu ASVEL Anadou Efes'in konuğu ASVEL 11:57
Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı 11:29
Daha Eski
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... 11:20
G.Saray'a çifte müjde! G.Saray'a çifte müjde! 10:56
F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... 10:25
Altekma ilk maçta mağlup Altekma ilk maçta mağlup 09:47
Maçın ardından o isimlere büyük övgü! Maçın ardından o isimlere büyük övgü! 08:49
Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" 08:36