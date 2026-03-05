CANLI SKOR ANA SAYFA
Tottenham-Crystal Palace canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Crystal Palace canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de sezonun en şaşırtıcı ve dramatik tablolarından biri Tottenham Hotspur Stadium’da sahne alıyor. 29 puanla 16. sıraya kadar gerileyen ve düşme hattıyla arasındaki fark sadece 4 puana inen Tottenham, 35 puanla 14. sırada yer alan Crystal Palace’ı ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan ve 2026 yılında çıktığı 10 maçta tek bir galibiyet bile alamayan ev sahibi, bu kötü gidişata dur diyerek taraftarıyla barışmak istiyor. Öte yandan Oliver Glasner’ın Crystal Palace’ı, Manchester United mağlubiyetinin yaralarını bir başka dev ekibi devirerek sarmak ve düşme hattıyla bağını tamamen koparmak niyetinde. Peki Tottenham-Crystal Palace maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 13:48
Tottenham-Crystal Palace canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham Hotspur Stadium'daki kritik Londra derbisini hakem Andy Madley yönetecek. Ev sahibi Tottenham'da işler hiç olmadığı kadar zor; James Maddison, Dejan Kulusevski ve kaptan Cristian Romero gibi kilit isimlerin sakatlık ve cezalar nedeniyle yokluğu, Tudor'un elini kolunu bağlıyor. 1994 yılından bu yana en uzun galibiyet hasretini çeken Kuzey Londra ekibi için bu maç, sadece 3 puan değil bir prestij savaşı niteliğinde. Konuk ekip Crystal Palace cephesinde ise Maxence Lacroix'nın cezası nedeniyle savunmada zorunlu bir değişim bekleniyor. Ancak deplasmanlarda son dönemde gösterdikleri dirençli oyun, onları bu randevuda oldukça tehlikeli bir rakip kılıyor. İşte Ada'da nefeslerin tutulacağı bu derbiye dair tüm merak edilenler...

Tottenham-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki bu kritik derbi, 5 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Tottenham-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Tottenham-Crystal Palace MAÇı MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen

Derbinin hakemi belli oldu!
G.Saray'a çifte müjde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi A Haber'de açıkladı: Türkiye'yi hedef almamız için bir sebep yok
F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da...
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
