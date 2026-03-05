Tottenham-Crystal Palace canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham Hotspur Stadium'daki kritik Londra derbisini hakem Andy Madley yönetecek. Ev sahibi Tottenham'da işler hiç olmadığı kadar zor; James Maddison, Dejan Kulusevski ve kaptan Cristian Romero gibi kilit isimlerin sakatlık ve cezalar nedeniyle yokluğu, Tudor'un elini kolunu bağlıyor. 1994 yılından bu yana en uzun galibiyet hasretini çeken Kuzey Londra ekibi için bu maç, sadece 3 puan değil bir prestij savaşı niteliğinde. Konuk ekip Crystal Palace cephesinde ise Maxence Lacroix'nın cezası nedeniyle savunmada zorunlu bir değişim bekleniyor. Ancak deplasmanlarda son dönemde gösterdikleri dirençli oyun, onları bu randevuda oldukça tehlikeli bir rakip kılıyor. İşte Ada'da nefeslerin tutulacağı bu derbiye dair tüm merak edilenler...

Tottenham-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki bu kritik derbi, 5 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Tottenham-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Tottenham-Crystal Palace MAÇı MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen