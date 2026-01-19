CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'lü Houston evinde New Orleans Pelicans'a şans tanımadı

Alperen Şengün'lü Houston evinde New Orleans Pelicans'a şans tanımadı

NBA'de heyecan devam ediyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 119-110 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 10:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün'lü Houston evinde New Orleans Pelicans'a şans tanımadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 119-110 mağlup etti.

Alperen Şengün, Pelicans karşısında 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Rockets'ta Jabari Smith 32 sayı, Amen Thompson 20 sayı, Kevin Durant ise 18 sayı kaydetti.

Durant'ın, maçın bitimine 15 saniye kala NBA kariyerinde normal sezonda en fazla sayı atanlar listesinde efsanevi oyuncu Dirk Nowitzki'yi (31 bin 560 sayı) geçmek için bir sayıya ihtiyacı vardı ve serbest atış çizgisine geldi.

NBA'de 15 kez All-Star seçilen oyuncu, iki serbest atış da sayıya çevirdi ve NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı.

Listede, Durant'ın bir sonraki hedefi olan Michael Jordan ise normal sezonda 32 bin 292 sayıyla listede beşinci sırada yer alıyor.

Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 21 sayı ve Zion Williamson'ın 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Luka Doncic, LeBron James, ve Deandre Ayton'tan toplamda 74 sayı

Los Angeles Lakers konuk ettiği Toronto Raptors'ı 110-93 mağlup etti.

Luka Doncic 25 sayı, LeBron James 24 sayı ve Deandre Ayton 25 sayı ile toplamda 74 sayı atarak Lakers'i galibiyete taşıdı.

Raptors'ta Scottie Barnes 22 sayı, Sandro Mamukelashvili ise 20 sayı attı.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı
Türk Telekom Reklam
DİĞER
Dursun Özbek’in konuşması ortaya çıktı! Puan kaybı sonrası soyunma odasına inmişti...
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?
En-Nesyri hüngür hüngür ağladı!
Szymanski Fransa yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genç golcüden Kartal'a kötü haber! Genç golcüden Kartal'a kötü haber! 09:59
F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 09:43
G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... 09:41
İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları 09:34
Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları 09:19
Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı 09:05
Daha Eski
"Kocaeli'de Fırtına kopardı" "Kocaeli'de Fırtına kopardı" 09:00
Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı 08:53
"Tam bir avcı gibi" "Tam bir avcı gibi" 08:33
Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? 01:33
Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! 01:09
Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki 01:09