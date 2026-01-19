Fotomaç yazarları Kocaelispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Şunu unutmamak lazım; geç verilen reaksiyonda doğru değil, çünkü zincirleme pozisyon hatalarını doğurur. Nitekim ikinci yarı geniş alanlar yakalandılar ve bunun sonucunda rakibe gol pozisyonları verdiler. Buna çözüm şart. Birde orta saha merkezine defansif yönü güçlü, agresif ve takıma liderlik edecek bir oyuncuya ihtiyaç var.

Futbol anların değil (Ara Anların oyunudur). Nitekim Muçi'nin golü Trabzonspor'un zirve yarışından kopmamak ve ligdeli kötü gidişatı durdurmak adına üç puandan fazlası idi.