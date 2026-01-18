CANLI SKOR ANA SAYFA
Afrika Kupası'nda nefes kesen final! Senegal şampiyonluğa ulaştı

Afrika Kupası'nda nefes kesen final! Senegal şampiyonluğa ulaştı

35. Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'ı uzatmalarda 1-0 mağlup eden Senegal şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olan Senegal'in penaltı kararı sonra verdiği tepki finale damga vurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 00:57
Afrika Kupası'nda nefes kesen final! Senegal şampiyonluğa ulaştı

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile Senegal final maçında karşı karşıya geldi. Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan mücadeleyi uzatmalar sonucu 1-0 kazanan Senegal, turnuvada şampiyon oldu.

Senegal'in şampiyonlu golü 94. dakikada Pape Gueye'den geldi.

FİNALE DAMGA VURAN AN!

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a verilen penaltının ardından Senegalli oyuncular sahayı terk etti.

Fas lehine 90+8. dakikada penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Tribünlerde büyük gerginlik yaşandı.

Uzun bir bekleyişin ardından Senegal sahaya geri dönmeye ikna edildi. Fas'ta 90+24. dakikada Brahim Diaz'ın kullandığı panenka penaltısı ise kaleci Edouard Mendy'de kaldı.

