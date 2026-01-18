Afrika Kupası'nda nefes kesen final! Senegal şampiyonluğa ulaştı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile Senegal final maçında karşı karşıya geldi. Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan mücadeleyi uzatmalar sonucu 1-0 kazanan Senegal, turnuvada şampiyon oldu.

Senegal'in şampiyonlu golü 94. dakikada Pape Gueye'den geldi.

FİNALE DAMGA VURAN AN!

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a verilen penaltının ardından Senegalli oyuncular sahayı terk etti.

Fas lehine 90+8. dakikada penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Tribünlerde büyük gerginlik yaşandı.

Uzun bir bekleyişin ardından Senegal sahaya geri dönmeye ikna edildi. Fas'ta 90+24. dakikada Brahim Diaz'ın kullandığı panenka penaltısı ise kaleci Edouard Mendy'de kaldı.