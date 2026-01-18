Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lerma istatistikleri

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Güçlü fiziği, enerjisi ve sahadaki istikrarlı performansıyla öne çıkan Jefferson Lerma, Türk kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Orta sahadaki sert oyunu ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu hakkında "Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle Lerma'nın güncel piyasa değeri büyük merak uyandırıyor. İşte Jefferson Lerma'nın kariyerine dair öne çıkan detaylar ve istatistikleri…