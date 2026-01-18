Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lerma istatistikleri
Atletik yapısı, dinamizmi ve istikrarlı performansıyla Türk takımlarının dikkatini çeken Jefferson Lerma, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Futbolseverler tarafından araştırılmaya devam eden deneyimli isim hakkında, "Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular inceleniyor. Özellikle, Jefferson Lerma piyasa değeri merak ediliyor. İşte Lerma'nın istatistikleri ve kariyeri...
JEFFERSON LERMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Jefferson Lerma, 25 Ekim 1994 tarihinde Kolombiya'nın Cerrito bölgesinde dünyaya geldi. Premier Lig'de futbolculuk kariyerine devam eden 31 yaşındaki Lerma, 1,79 metre boya sahip.
JEFFERSON LERMA MEVKİSİ NE?
Dinamik yapısı ile takım oyununa direnç katan Jefferson Lerma ön libero mevkisinde oynuyor. Defansif özellikleriyle ön plana çıkan Lerma merkez orta saha bölgesinde de oynuyor.
JEFFERSON LERMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Atletico Huila'da başlayan Jefferson Lerma'nın kariyeri şöyle: