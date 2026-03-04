CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank dörtlü finalde!

VakıfBank dörtlü finalde!

VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 20:20
VakıfBank dörtlü finalde!

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. VakıfBank, yarı finalde Galatasaray Daikin-Kuzeyboru maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazaute, Dangubic, Deniz Uyanık, Aylin Acar)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Uzelac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Ceren Önal, Kübra Akman, Malinov, Gatina, Janset Cemre Erkul, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22

Süre: 109 dakika (24, 33, 26, 26)

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor | CANLI İZLE
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan düşürülen İran füzesiyle ilgili ilk açıklama: "Anında gerekli müdahalede bulunuyoruz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası!
Zeki Murat Göle'den Tedesco sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Murat Göle'den Tedesco sözleri! Zeki Murat Göle'den Tedesco sözleri! 19:49
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! 18:57
FIBA Dünya Kupası İstanbul’da sergilendi FIBA Dünya Kupası İstanbul’da sergilendi 18:33
Yusuf Dikeç'li milli takım Avrupa şampiyonu oldu! Yusuf Dikeç'li milli takım Avrupa şampiyonu oldu! 18:16
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 18:08
Beşiktaş-Rizespor maçı detayları Beşiktaş-Rizespor maçı detayları 17:57
Daha Eski
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:56
Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı detayları Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı detayları 17:25
F.Bahçe'ye Ederson şoku! F.Bahçe'ye Ederson şoku! 17:19
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:10
Bengisu Avcı'dan bir rekor daha! Bengisu Avcı'dan bir rekor daha! 16:58
Millilerden bronz madalya başarısı! Millilerden bronz madalya başarısı! 16:40