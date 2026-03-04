Hamburg-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 24. haftasında Hamburg ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak kritik maç, futbolseverlerin gündeminde. Düşme hattından kurtulmak için puan mücadelesi veren Hamburg 26 puanla haftayı geçirirken, Avrupa kupalarını hedefleyen Bayer Leverkusen 40 puanla 6. sırada konumlanıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, sezon hedefleri açısından belirleyici olabilir. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 24. haftasında oynanacak Hamburg-Bayer Leverkusen maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg-Bayer Leverkusen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.