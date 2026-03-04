CANLI SKOR ANA SAYFA
Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Hamburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Hamburg'un 26 puanı bulunurken, Bayer Leverkusen ise 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, futbolseverler "Hamburg-Bayer Leverkusen maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 20:15
Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 24. haftasında Hamburg ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak kritik maç, futbolseverlerin gündeminde. Düşme hattından kurtulmak için puan mücadelesi veren Hamburg 26 puanla haftayı geçirirken, Avrupa kupalarını hedefleyen Bayer Leverkusen 40 puanla 6. sırada konumlanıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, sezon hedefleri açısından belirleyici olabilir. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 24. haftasında oynanacak Hamburg-Bayer Leverkusen maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg-Bayer Leverkusen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan'dan düşürülen İran füzesiyle ilgili ilk açıklama: "Anında gerekli müdahalede bulunuyoruz"
Zeki Murat Göle'den Tedesco sözleri!
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya!
