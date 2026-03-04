Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Videolar Çaykur Rizespor'da Recep Uçar Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

04 Mart 2026, Çarşamba 19:55
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Beşiktaş'a konuk oluyor. Mücadele öncesi konuk ekipte kipte teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

