Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında heyecan devam ediyor. C Grubu’nda 4 puanla 5. sırada yer alan ve bir üst tur umutlarını korumak isteyen Kocaelispor, grupta 1 puanla son sırada bulunan Beyoğlu Yeniçarşı’ya konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta ligde aldığı mağlubiyeti kupa zaferiyle unutturmak isteyen Körfez ekibi, İstanbul’dan farklı bir galibiyetle dönerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ev sahibi Beyoğlu Yeni Çarşı ise güçlü rakibi karşısında prestij ve ilk galibiyetini alma peşinde. Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 04 Mart 2026, Çarşamba 20:19

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beyoğlu Yeniçarşı: Beytullah, Emir, Ali, Burak, Ali Eren, Alihan, Eren, Mustafa, Alperen, Arda, Bartu

Kocaelispor: Serhat, Samet, Smolcic, Dijksteel, Haidara (K), Keita, Jo, Rivas, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Furkan Gedik.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI NE ZAMAN?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı, 4 Mart Çarşamba günü oynanıyor. Kritik mücadelede Melih Aldemir düdük çalıyor.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçı kapsamında oynanan kritik mücadele, saat 20.30'da başladı.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI HANGİ KANALDA?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

