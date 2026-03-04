Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında heyecan devam ediyor. C Grubu'nda 4 puanla 5. sırada yer alan ve bir üst tur umutlarını korumak isteyen Kocaelispor, grupta 1 puanla son sırada bulunan Beyoğlu Yeniçarşı'ya konuk oluyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beyoğlu Yeniçarşı: Beytullah, Emir, Ali, Burak, Ali Eren, Alihan, Eren, Mustafa, Alperen, Arda, Bartu

Kocaelispor: Serhat, Samet, Smolcic, Dijksteel, Haidara (K), Keita, Jo, Rivas, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Furkan Gedik.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI NE ZAMAN?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı, 4 Mart Çarşamba günü oynanıyor. Kritik mücadelede Melih Aldemir düdük çalıyor.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçı kapsamında oynanan kritik mücadele, saat 20.30'da başladı.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI HANGİ KANALDA?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

