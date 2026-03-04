Anasayfa
Takımlar
Fikstür
Sonuçlar
İstatistikler
Galeri
Arşiv
Maç Sonuçları
Sonuçlar
Ön Eleme
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
Gruplar
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Ön Eleme
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
Gruplar
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Türkiye Kupası
Videolar
Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası
Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası
04 Mart 2026, Çarşamba 20:09
kopyalama başarılı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri...
MAÇIN DİĞER VİDEOLARI
ÖZET
GOLLER
DİĞER
VİDEO BULUNMAMAKTADIR.