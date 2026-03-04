CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Emlak Konut BOTAŞ'ı deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükseldi!

Emlak Konut BOTAŞ'ı deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükseldi!

Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı deplasmanda 76-66 yenerek yarı fianle yükseldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 20:14
Emlak Konut BOTAŞ'ı deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükseldi!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı deplasmanda 76-66 yenen Emlak Konut, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Turgut Işık, Barış Turgut, Ramazan Sezer Baran

BOTAŞ: Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 11, Tuba Poyraz 18, Dantas 5, Işılay Eğin 2, Serfa 9, Işık Su Güven 2, Rana Uçar, İdil Yeniçulha

Emlak Konut: Thomas 18, Berfin Sertoğlu 6, Delaere 7, Macaulay 18, Gizem Başaran Turan 4, Ndour 8, Holesinska 10, Melek Uzunoğlu 5, Ceren Akpınar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 16-19

Devre: 30-39

3. Periyot: 49-55

Beş faulle oyundan çıkan: 33.15 Işılay Eğin, 35.49 Dantas, 38.06 Işık Su Güven (BOTAŞ)

