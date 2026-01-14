CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı!

Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı!

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi Antalya Serik’te sürdürdüğü kampı tamamladı. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 15:42
Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi Antalya'nın Serik ilçesinde sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla kamp programına nokta koydu. Kampın son gününde yapılan antrenmanda futbolcular; ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması yaptı. Daha sonra çıkışlar ve sonuçlandırma üzerinde duran ekip, idmanın son bölümünde ise duran top organizasyonlarını çalıştı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 Ocak saat 13.00'te Erzurumspor FK'ya konuk olacak.

