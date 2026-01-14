Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası için çalacak düdük, özellikle Trabzonspor için büyük önem taşıyor. Bordo-mavili ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'da yaşadığı kayıpların ardından Türkiye Kupası'nda da havlu atmamak için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Barış Kanbak, Trabzonspor karşısında genç ağırlıklı ancak dirençli bir kadroyla sürpriz arayacak. Trabzonspor cephesinde ise sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Edin Visca ve milli takımda olan Paul Onuachu gibi 8 önemli isim kadroda yer almıyor. Ancak yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun ilk 11'de başlaması, Karadeniz devinin en büyük kozları olacak. Peki İstanbulspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Trabzonspor maçı, 14 Ocak Çarşamba günü, Esenyurt Necmi Kadıoğolu Stadyumu'nda oynanacak. Burak Demirkıran'ın yöneteceği mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Trabzonspor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan, Demir, Fatih, İzzet, İsa Dayaklı, Fahri, Yunus, Vefa, Cham, Krstovski

Trabzonspor: Onuralp, Ozan, Nwaiwu, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Cihan, Muçi, Olaigbe, Augusto

22 YIL SONRA KUPA AŞKINA

Trabzonspor ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci haftasında yapacakları maçla 30'uncu kez karşılaşacak. İkili arasındaki rekabet 1972 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 15, İstanbulspor'un 7 galibiyeti bulunurken 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ekip 2004 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.