Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco konuştu. Tedesco, sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde dışarıda kalacak isimleri açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş: 05 Şubat 2026, Perşembe 23:29 Güncelleme: 05 Şubat 2026, Perşembe 23:42

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco konuştu. Tedesco, sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde dışarıda kalacak isimleri açıkladı.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMASI

"4 yeni transferimiz var. UEFA listesinde Musaba'yı dışarıda bırakacağız."

"Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem."

