Albacete-Real Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Albacete ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Alvaro Arbeloa'yı getiren eflatun-beyazlılar, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kritik mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Albacete-Real Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Albacete-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 18:24
Albacete-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu heyecanı, Albacete ile Real Madrid arasında oynanacak mücadeleyle yaşanıyor. Teknik direktör değişikliğinin ardından Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan eflatun-beyazlılar, bu kritik karşılaşmayı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Real Madrid cephesinde Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken, futbolseverler de karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Albacete-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALBACETE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Albacete-Real Madrid maçı 14 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ALBACETE-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Carlos Belmonte'de oynanacak Albacete-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALBACETE-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Albacete: Lizoain; Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, JoGo; Escriche, Villar, Capi, Valverde; Jefte.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Arda Güler, Ceballos; Mastantuono, Palacios, Gonzalo

ASpor CANLI YAYIN

