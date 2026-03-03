Usta yazarlar yorumladı: Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse...
Futbolseverler heyecanla Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Sezonun en önemli mücadelelerinden biri olarak görülen karşılaşmayı Sabah Spor'un usta yazarları değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Bülent Timurlenk...
"BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANIRSA..."
"Kağıt üzerinde çok zorlu 3 maçı aşıp derbiye 'Kazanacağız' dedirten bir futbolla geliyorlar. Beşiktaş'ın geçiş oyunlarındaki mahareti, G.Saray için çok ters bir oyun. Cumartesi günü müthiş bir derbi izleyeceğiz; iki kalecinin, Osimhen ile Beşiktaş defansının ve orta sahada ligin tozunu atan ikili Orkun ve Torreira'nın düellosunu... Beşiktaş derbiyi kazanırsa ikincilik yarışı için iddiasını yükseltir."
"DERBİ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDAN MİNİMUM 4 PUAN ALIRSA..."
"Fark 4'e çıkınca kısa vadede G.Saray'ın Beşiktaş derbisinde alacağı beraberlik de kendisi için makul bir sonuç haline geldi. Önündeki fikstür çok zorlu. Büyük maçlar yüzünden rotasyon yapabilmek de pek mümkün görünmüyor. Ancak G.Saray'ın kadro kalitesi ve Buruk'un tecrübesi, kalan haftalarda ortaya çıkacak. G.Saray, derbi ve Başakşehir maçlarından minimum 4 puan alırsa milli ara sonrası Trabzon'a sakin ve moralli gider."
Fatih Doğan...
"LİGİN ZİRVESİNE AYAR VERECEK"
"Transfer döneminde geciken transferlerden dolayı herkes yönetimi eleştirmişti. Ancak Başkan Serdal Adalı, son periyotta olaya müdahale edip transferleri gerçekleştirmişti. Bu da kendisine, istifaya çağıran tribünlerle barışma fırsatı verdi. Sayın Adalı, en son olarak Kocaeli deplasmanına taraftar otobüsüyle giderek, onlarla tribünde maç izleyerek ve önceki gün de taraftar gruplarıyla birlik iftarı yaparak kaynaşmayı sağladı. Başkanın bu birleştirici ve kucaklayıcı tavrı net hissediliyor. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkardığı görülüyor. Saha içinde Sergen Yalçın'ın takımı, 3 maçtır gol yemedi ve kazandı. G.Saray'ın bu taraftar atmosferinde ve takım ruhunda Dolmabahçe'den bir galibiyetle çıkması zor görünüyor. Beşiktaş, yükselişini sürdürmek isterken ligin zirvesine ayar verecek gibi gözüküyor."
Gürcan Bilgiç...
"ARTIK AKLI BAŞINDA BİR TAKIM VAR"
"Ara transferde büyük başarı sağladılar. Aldıkları beş oyuncuyu da takımın parçası yaptılar. Saha içi defoları da azaltmayı başardılar. Artık ne yapacağını bilen, aklı başında bir takım var. Plan devrede ve oyuncu grubu buna uyuyor. Elbette kadronun genişlemesi, formanın garanti olmaması da performansa olumlu etki yapmıştır. Daha önce Trabzonspor için "Ligin kararını verecek" demiştik, Beşiktaş da bu masaya kendisini attı."
"ÜST ÜSTE PUAN KAYIPLARINA ŞAŞIRMAM"
"Puan farkı G.Saray'ın üstündeki baskıyı azaltır. Risk alma şansı sağlar. İki beraberlik hakları var. Buna göre strateji kurarlar. Kazanmaya mecbur olmamak kadar güzel bir şey var mı? Futbolda en kolay şey, savunmak ve G.Saray da istediğinde bunu iyi yapıyor. Peki; Beşiktaş derbiyi kazanırsa ne olacak? O zaman yeni senaryolar yazılır. F.Bahçe tökezliyor ama G.Saray'ı da zor haftalar bekliyor. Üst üste puan kayıplarını konuşursak, şaşırmam."
