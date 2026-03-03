Usta yazarlar yorumladı: Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse...

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken taraftarlar heyecanla Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Ligin 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak görülüyor.