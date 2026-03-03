Düyanın en iyi takımları açıklandı. Listede tek Türk takımı var!
İngiliz spor medyası, dünyanın en büyük futbol kulüpleri listesini açıkladı. Listede Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler yer alırken; Türkiye'den listeye giren tek takım Galatasaray oldu. İşte sıralama...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 14:43
23- GALATASARAY
22- CELTIC
21- RIVER PLATE
20- BOCA JUNIORS
19- NAPOLI
18- BENFICA
17- ROMA
16- TOTTENHAM HOTSPUR
15- ATLETICO MADRID
14- AJAX
13- BORUSSIA DORTMUND
12- INTER
11- ARSENAL
10- PSG
9- CHELSEA
8- AC MILAN
7- MANCHESTER CITY
6- JUVENTUS
5- BAYERN MÜNİH
4- LIVERPOOL
3- MANCHESTER UNITED
2- BARCELONA
1- REAL MADRID
