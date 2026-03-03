Düyanın en iyi takımları açıklandı. Listede tek Türk takımı var!

Sport Bible, dünyanın en büyük 25 futbol takımı listesini duyurdu. Sıralamada İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, İskoçya, Portekiz ve Arjantin'den kulüpler yer alırken; listede tek Türk takımı olarak Galatasaray yer aldı.