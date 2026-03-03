CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Düyanın en iyi takımları açıklandı. Listede tek Türk takımı var!

Düyanın en iyi takımları açıklandı. Listede tek Türk takımı var!

İngiliz spor medyası, dünyanın en büyük futbol kulüpleri listesini açıkladı. Listede Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler yer alırken; Türkiye'den listeye giren tek takım Galatasaray oldu. İşte sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 14:43
Sport Bible, dünyanın en büyük 25 futbol takımı listesini duyurdu. Sıralamada İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, İskoçya, Portekiz ve Arjantin'den kulüpler yer alırken; listede tek Türk takımı olarak Galatasaray yer aldı.

25- RANGERS

24- PORTO

23- GALATASARAY

22- CELTIC

21- RIVER PLATE

20- BOCA JUNIORS

19- NAPOLI

18- BENFICA

17- ROMA

16- TOTTENHAM HOTSPUR

15- ATLETICO MADRID

14- AJAX

13- BORUSSIA DORTMUND

12- INTER

11- ARSENAL

10- PSG

9- CHELSEA

8- AC MILAN

7- MANCHESTER CITY

6- JUVENTUS

5- BAYERN MÜNİH

4- LIVERPOOL

3- MANCHESTER UNITED

