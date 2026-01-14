CANLI SKOR ANA SAYFA
Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Fenerbahçe'nin Dubai'de N'Golo Kante için temasları sürerken Fransız futbolcunun transferi ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Kante, sarı-lacivertli formayı giymek için büyük bir fedakarlığı göze aldı. İşte tüm ayrıntıları ile Fenerbahçe'nin Kante operasyonu... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 15:10
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe, devre arasının resmi olarak başladığı haftada üç ismi renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Özellikle Matteo Guendouzi'nin Galatasaray'a karşı ilk 11'de başladığı Turkcell Süper Kupa Finali'nde gösterdiği performans, hem yönetimi hem de sarı-lacivertli taraftarları büyülemişti.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Anthony Musaba transferinden de memnun kalan Fener, eski oyuncusu Mert Günok ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak kaleci rotasyonunu güçlendirmişti.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Öte yandan Kadıköy ekibinin bir sonraki hedefinin N'Golo Kante olduğu ortaya çıkmış ve bu gelişme hem sarı-lacivertli taraftarlarda hem de dış basında büyük heyecan uyandırmıştı.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in Dubai'de yıldız futbolcunun menajeri ile temasları sürerken transferde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

34 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime giderek büyük bir fedakarlık yaptığı ve kendisine önerilen 2.5 yıllık sözleşmeye olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

48 SAAT İÇİNDE...

Fransız 8 numara ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin temaslarını sürdürdüğü ve Al-İttihad'ı ikna etmesi durumunda dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu taraftarlarına müjdeleyeceği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin 48 saat içinde transferde mutlu sona ulaşmak istedikleri belirtildi.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

TEDESCO'NUN PLANI HAZIR

Öte yandan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Kante'yi çok istediği ve transferin gerçekleşmesi durumunda tecrübeli orta sahayı Guendouzi ile birlikte nasıl kullanacağına dair net bir taktik planı olduğu ortaya çıktı.

Kante'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! 48 saat içinde...

Suudi ekibine 2023 yazında bedelsiz olarak transfer edilen Kante'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamak için sabırsızlandığı kaydediliyor.

SON DAKİKA
