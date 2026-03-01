CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Girona-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Girona-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Girona ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak çıkış arayan Girona, 30 puanla 11. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda üst sıralara yükselişini sürdürmeyi amaçlayan Celta Vigo ise 37 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Girona-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 20:36
Girona-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Girona-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 26. hafta karşılaşmasında Girona, evinde ağırlayacağı Celta Vigo ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Son haftalarda istediği performansı gösteremeyen ve 30 puanla 11. sırada bulunan Girona, taraftarı önünde galibiyetle çıkış yakalamak istiyor. Karşısında ise 37 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Celta Vigo var. Deplasmanda da başarılı sonuçlar alan konuk ekip, üst sıralara tırmanmayı sürdürmeyi planlıyor. Peki, Girona-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GIRONA-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 26. haftada oynanacak Girona-Celta Vigo maçı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

GIRONA-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Celta Vigo maçı S Sport, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

