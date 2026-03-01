Marsilya-Lyon maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Marsilya-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 24. hafta karşılaşmasında Marsilya, evinde Lyon'u ağırlayacak. Ligde 4. sırada yer alan ve 40 puana sahip Marsilya, evindeki maçta galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Lyon ise 45 puanla 3. sırada bulunuyor ve son hafta aldığı beklenmedik yenilginin ardından toparlanmak için sahaya çıkacak. Fransız futbolunun iki dev kulübü arasındaki bu kritik mücadele, ilk 4 yarışında önemli bir dönüm noktası olabilir. Peki, Marsilya-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Marsilya-Lyon maçı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

MARSILYA-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Lyon maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.