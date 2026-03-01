F.Bahçe Beko'dan Sarunas Jasikevicius açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 19:30
Fenerbahçe Beko, bölgede gelen patlamalar sonucu başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza'nın Dubai'de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak'ın ise Abu Dabi'de bulunduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir. Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

