Bandırmaspor deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Bandırmaspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 18:07
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Bandırmaspor'un golleri 41. dakikada Joao Amaral ve 85. dakikada Emirhan Acar'dan gelirken Eminevim Ümraniyespor'un golünü 11. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eminevim Ümraniyespor 32 puanla 16. sırada yer alırken Bandırmaspor 42 puanla 8. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Benny'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Turap Bülbül'ün sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Benny'nin içeri çevirdiği top savunmadan dönüp tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kalecinin müdahalesinin ardından direğe de çarpan top kornere gitti.

41. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında ön direkte Amaral kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

78. dakikada Soukou'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Akın Alkan'da kaldı.

85. dakikada Enes Çinemre'nin pasında Emirhan Acar, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı.1-2

