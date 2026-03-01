Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin ev sahibi olduğu mücadele 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi.
22. dakikada Kayserispor'un orta alanda kaptığı top sonrası sağ kanattan gelişen hücumunda Makarov, sol ayağının dışıyla orta açtı. Ön direkte Miguel Cardoso'nun dokunuşu sonrası kaleci Velho'nun çeldiği top direkten döndü. Ardından Mane yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleye gönderemedi.
25. dakikada Gençlerbirliği'nin Metehan'la sağ taç çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Thalisson kafayı vurdu. Kaleci Bilal, üzerine gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
44. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen hızlı atağında Miguel Cardoso'nun ortasında kale yakınında vuruş yapmaya hazırlanan Chalov'dan önce Goutas araya girdi ve atağı önledi.
56. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Chalov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
89. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde ön direkte Semih Güler'in müdahalesinin ardından Zuzek'e çarpan topu kaleci Velho önledi.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.