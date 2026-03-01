CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Adana'da kazanan Atko Grup Pendikspor!

Adana'da kazanan Atko Grup Pendikspor!

Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 15:34
Adana'da kazanan Atko Grup Pendikspor!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Hamza Akman, 40. dakikada Berkay Sülüngöz, 44. dakikada Mallik Wilks, 67. dakikada Jonson Clarke-Harris ve 87. dakikada Furkan Doğan kaydetti. Ayrıca 33. dakikada Mallik Wilks penaltı atışından yararlanamadı.

Ev sahib ekipte ise Ali Fidan 72. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Atko Grup Pendikspor maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise -45 puanla son sırada yer aldı.

Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı?
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney'in yerine geçiçi olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi | Tahran'da ve Tel Aviv'de patlama sesleri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu!
İşte Tedesco'nun Antalyaspor maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özel milli yüzücülerden gururlandıran başarı! Özel milli yüzücülerden gururlandıran başarı! 15:17
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda mağlup! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda mağlup! 15:14
Beşiktaş 123. yıl logosunu tanıttı Beşiktaş 123. yıl logosunu tanıttı 14:43
TTF'den BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama TTF'den BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama 14:38
Sassuolo-Atalanta maçı bilgileri | Serie A Sassuolo-Atalanta maçı bilgileri | Serie A 14:03
F.Bahçe arsaVev'e Mart Cox'tan kötü haber! F.Bahçe arsaVev'e Mart Cox'tan kötü haber! 14:01
Daha Eski
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? 13:47
Fulham-Tottenham maçı bilgileri Fulham-Tottenham maçı bilgileri 13:34
Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım 13:14
Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! 12:48
Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga 12:25
US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım 12:04