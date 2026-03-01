Adana'da kazanan Atko Grup Pendikspor!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Hamza Akman, 40. dakikada Berkay Sülüngöz, 44. dakikada Mallik Wilks, 67. dakikada Jonson Clarke-Harris ve 87. dakikada Furkan Doğan kaydetti. Ayrıca 33. dakikada Mallik Wilks penaltı atışından yararlanamadı.

Ev sahib ekipte ise Ali Fidan 72. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Atko Grup Pendikspor maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise -45 puanla son sırada yer aldı.