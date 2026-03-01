CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama

Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama

Türkiye Tenis Federasyonu, İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan milli sporcu ve hakemlerle ilgili açıklama yaptı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 14:38
Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvalar için bölgede bulunan sporcular Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ile ekipleri ve hakem Toygar Alagöz ile hızlı şekilde iletişime geçilmiştir. Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Katar ve Abu Dabi büyükelçiliklerinin en üst seviyedeki destek ve koordinasyonuyla ekiplerimiz Dubai'ye yaklaşık bir saat mesafedeki Fujairah'ta bulunmaktadır. Federasyonumuz dün akşamdan bu yana ekiplerle düzenli olarak iletişim içerisindedir. En yakın fırsatta ekiplerimizin ülkemize geri dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine destekleri için müteşekkiriz."

Açıklamada sporcuların kulüpleri Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ile Enka Spor Kulübü yetkilileriyle de bilgi paylaşımı yapıldığı aktarıldı.

Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı?
Saran'dan dev golcü hamlesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney'in yerine geçiçi olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi | Tahran'da ve Tel Aviv'de patlama sesleri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu!
İşte Tedesco'nun Antalyaspor maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özel milli yüzücülerden gururlandıran başarı! Özel milli yüzücülerden gururlandıran başarı! 15:17
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda mağlup! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda mağlup! 15:14
Beşiktaş 123. yıl logosunu tanıttı Beşiktaş 123. yıl logosunu tanıttı 14:43
TTF'den BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama TTF'den BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama 14:38
Sassuolo-Atalanta maçı bilgileri | Serie A Sassuolo-Atalanta maçı bilgileri | Serie A 14:03
F.Bahçe arsaVev'e Mart Cox'tan kötü haber! F.Bahçe arsaVev'e Mart Cox'tan kötü haber! 14:01
Daha Eski
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? 13:47
Fulham-Tottenham maçı bilgileri Fulham-Tottenham maçı bilgileri 13:34
Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım 13:14
Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! 12:48
Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga 12:25
US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım 12:04