Haberler Süper Lig Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor’u sahasında ağırlıyor. Ev sahibi ekip kazanarak çıkış yakalamak isterken konuk ekip ise Başkent'te kazanarak düşme hattından çıkmak istiyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 15:51
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Ev sahibi ekip kazanarak çıkış yakalamak isterken konuk ekip ise Başkent'te kazanarak düşme hattından çıkmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Göktan, Cihan, Traore.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Makarov, Mane, Cardoso, Chalov.

Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda saat 16:00'da başladı ve hakem Ümit Öztürk tarafından yönetiliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor karşılaşması beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor. Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

