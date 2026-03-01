Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Ev sahibi ekip kazanarak çıkış yakalamak isterken konuk ekip ise Başkent'te kazanarak düşme hattından çıkmak istiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Göktan, Cihan, Traore.
Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Makarov, Mane, Cardoso, Chalov.
GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda saat 16:00'da başladı ve hakem Ümit Öztürk tarafından yönetiliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor karşılaşması beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor.