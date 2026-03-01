CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Betis-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Betis ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmek isteyen Manuel Pellegrini ve öğrencileri, 42 puanla 5. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapan Matias Almeyda'nın ekibi ise 29 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Real Betis-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 17:37
Real Betis-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Sevilla derbisi heyecanı yaşanacak. Real Betis, evinde Sevilla'yı ağırlayacağı kritik maçta üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Manuel Pellegrini yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 42 puanla 5. sırada yer alırken, Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürüyor. Matias Almeyda'nın çalıştırdığı Sevilla ise 29 puanla 12. sırada bulunuyor ve deplasmanda galibiyet almak istiyor. Peki, Real Betis-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında oynanacak Real Betis-Sevilla maçı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

REAL BETIS-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de La Cartuja'da oynanacak Real Betis-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
Flaş iddia! Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü! Gündem İran... "Ciddi neticeleri olur" uyarısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı?
İşte Tedesco'nun Antalyaspor maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor Ümraniye'de kazandı! Bandırmaspor Ümraniye'de kazandı! 18:06
Torino-Lazio maçı detayları Torino-Lazio maçı detayları 18:04
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 17:49
Real Betis-Sevilla maçı ne zaman? Real Betis-Sevilla maçı ne zaman? 17:37
Milan 3 puanı 90'da aldı! Milan 3 puanı 90'da aldı! 16:24
Flaş iddia! Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı Flaş iddia! Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı 16:11
Daha Eski
UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var 16:09
G.Saray'ın kupa mesaisi başladı G.Saray'ın kupa mesaisi başladı 15:39
Sivas'a 3 puanı Manaj getirdi! Sivas'a 3 puanı Manaj getirdi! 15:36
Adana'da kazanan Atko Grup Pendikspor! Adana'da kazanan Atko Grup Pendikspor! 15:34
Başkentte kazanan çıkmadı! Başkentte kazanan çıkmadı! 15:29
Özel milli yüzücülerden gururlandıran başarı! Özel milli yüzücülerden gururlandıran başarı! 15:17