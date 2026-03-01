Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı! Sırp basınından flaş iddia

CANLI SKOR ANA SAYFA
ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilim artarken Sırp basınında yer alan o habere göre, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Partizan'dan Dylan Osetkowski ile Shake Milton'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 16:12 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 16:22
ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilimli saatler sürerken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi.

Meridian Sport'un haberine göre, Dubai'de Jasikevicius'un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da mahsur kaldı.

Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol idarecileriyle temasta olduğu haber detayında yer aldı.

Haberin devamında seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların bölgeden ne zaman ayrılabileceği sorusunun belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Söz konusu seçeneklerden birinin, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmak olduğu belirtildi.

