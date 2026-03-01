CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 123. yıl logosunu tanıttı

Beşiktaş 123. yıl logosunu tanıttı

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, 3 Mart Beşiktaş’ın kuruluş yıl dönümü ve 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar günü arasındaki iki hafta boyunca bir dizi etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 14:43
Beşiktaş 123. yıl logosunu tanıttı

Genel Sekreter Uğur Fora tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü.

3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık. Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dezavantajlı çocuklarla Beşiktaş ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacağımız müsabakada ağırlayacağız.

Kuruluş yıl dönümümüz olan 3 Mart'ta büyük bir tören düzenleyeceğiz ve iftar programı gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günleri, gerçekleştireceğimiz kitap bağışı kampanyasıyla daha da anlamlı hale getireceğiz.

Kuruluş yıl dönümümüz kapsamında kurucularımızı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderken Beşiktaşlılara emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ı kabirleri başında anacağız.

Bu vesileyle Beşiktaş'ımızın kurucuları başta olmak üzere, aramızdan olmayan eski başkanlarımızı, eski yönetim kurulu üyelerimizi ve eski sporcularımızı saygıyla rahmetle anıyorum" denildi.

