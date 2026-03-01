CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
US Cremonese-AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

US Cremonese-AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Serie A’da heyecan sürüyor. US Cremonese - AC Milan karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Parma karşısında 1-0 mağlup olan AC Milan, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bu sonuçla uzun süren yenilmezlik serisi sona eren Rossoneri, Inter Milan’ın gerisine düşerek ikinci sıraya geriledi. Peki, US Cremonese - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 12:04 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 12:10
US Cremonese-AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım

AC Milan, Serie A'da şampiyonluk yarışında kritik bir virajda. Parma karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet, uzun süren yenilmezlik serisini sona erdirdi. Şimdi sırada US Cremonese deplasmanı var. Pazar günü oynanacak mücadelede Milan, kayıplarını telafi etmeye çalışacak. Peki, Cremonese - Milan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Cremonese-Milan maçı detayları haberimizde...

US CREMONESE-AC MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremonese-Milan maçı, 1 Mart Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 14:30'da başlayacak.

US CREMONESE-AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Cremonese ile Milan arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz

MUHTEMEL 11'LER

Cremona'nın muhtemel ilk 11'i: Audero, Terracciano, Folino, Luperto, Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella, Bonazzoli, Vardy

AC Milan muhtemel ilk 11'i: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

MAÇ ÖN İZLEMESİ

AC Milan'da geçtiğimiz Pazar günü yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek, yaşadığı ciddi yüz sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Savunmada görev yapan Matteo Gabbia'nın ise kas gerilmesi sorunu bulunuyor. İtalyan stoperin forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

HÜCUM HATTINDA REKABET ARTIYOR

Konuk ekipte Meksikalı golcü Santiago Gimenez tek kesin eksik olarak öne çıkıyor. Öte yandan gol krallığı yarışında zirvede yer alan Christian Pulisic ve Rafael Leao, sakatlıklarını atlatarak takıma geri döndü. Bu gelişme, Milan'ın hücum gücünü önemli ölçüde artırdı.

Ayrıca Christopher Nkunku ve Niclas Füllkrug da forvet hattında forma kapmak için yoğun rekabet içinde. Teknik direktörün hücum tercihi maçın kaderini belirleyebilir.

TECRÜBE SAHADA: MODRIC VE VARDY DETAYI

Orta sahada Luka Modric'in ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 40 yaşındaki Hırvat yıldız ile 39 yaşındaki Jamie Vardy'nin karşı karşıya gelmesi halinde, Serie A'da gol atan en yaşlı iki oyuncu sahada yer almış olacak. Bu istatistik, mücadeleye ayrı bir dikkat çekiyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

