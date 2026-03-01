Galatasaray'a transferde gün doğdu! Juventus o ismin biletini kesti
Juventus'ta kadro yapılanması başlarken, gözden çıkarılan isimler arasında flaş isimlerinde yer aldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız futbolcu için ayrılık çanları çaldı. İtalyan basını sarı kırmızılılar için müjdeli haberi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
01 Mart 2026 Pazar
Haberde, Hollandalı orta sahanın performansına dair dikkat çekici ifadeler yer aldı.
İstanbul'da attığı iki golün adeta karanlık bir sezonda parlayan kısa süreli bir ışık olduğu belirtilirken, Koopmeiners'in Juventus kariyerinin hiçbir döneminde Atalanta'daki seviyesine yaklaşamadığı vurgulandı.
Bu nedenle sezon sonunda ayrılığın sürpriz olmayacağı yorumları yapıldı. 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine de gelmişti.
İtalyan basını, Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıların ilgisinin devam ettiğini duyurmuştu.
2 GOLÜ DE G.SARAY'A ATTI
Bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Koopmeiners, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Attığı iki golün de İstanbul'daki Galatasaray maçında gelmesi dikkat çekti.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro gösterilen yıldız oyuncunun, İtalyan deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
