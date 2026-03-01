CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a transferde gün doğdu! Juventus o ismin biletini kesti

Galatasaray'a transferde gün doğdu! Juventus o ismin biletini kesti

Juventus'ta kadro yapılanması başlarken, gözden çıkarılan isimler arasında flaş isimlerinde yer aldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız futbolcu için ayrılık çanları çaldı. İtalyan basını sarı kırmızılılar için müjdeli haberi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 09:49
Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

Juventus, hem Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmenin hem de Serie A'da zirve yarışının uzağında kalmanın ardından yeni sezon için kadro yapılanmasına hız verdi.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, gelecek sezon planlamasında bazı isimlerle yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre, gözden çıkarılan oyuncular arasında Teun Koopmeiners de bulunuyor.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

Haberde, Hollandalı orta sahanın performansına dair dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

İstanbul'da attığı iki golün adeta karanlık bir sezonda parlayan kısa süreli bir ışık olduğu belirtilirken, Koopmeiners'in Juventus kariyerinin hiçbir döneminde Atalanta'daki seviyesine yaklaşamadığı vurgulandı.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

Bu nedenle sezon sonunda ayrılığın sürpriz olmayacağı yorumları yapıldı. 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine de gelmişti.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

İtalyan basını, Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıların ilgisinin devam ettiğini duyurmuştu.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

2 GOLÜ DE G.SARAY'A ATTI

Bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Koopmeiners, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

Attığı iki golün de İstanbul'daki Galatasaray maçında gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray'a Teun Koopmeiners müjdesi! Juventus'un kararı...

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro gösterilen yıldız oyuncunun, İtalyan deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
