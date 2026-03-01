CANLI SKOR ANA SAYFA
Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TFF 1. Lig

2025‑26 TFF 1. Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Ligde Adana Demirspor şu anda 45 puanla 20. sırada yer alırken, Pendikspor da 45 puanla 6. sıradaki yerini koruyor ve önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 08:49
Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı canlı takip et!

TFF 1. Lig 28. haftasında Adana Demirspor'ın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacağı maç için taraftarlar "Adana Demirspor - Pendikspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu mücadele 1 Mart 2026 Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve sezonun geri kalan kısmı için kritik bir puan mücadelesi sunacak. Peki, Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig mücadelesi detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması bugün saat 13:30'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Pendikspor maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
İşte Tedesco'nun Antalyaspor maçı 11'i!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
