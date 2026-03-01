Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı canlı takip et!

TFF 1. Lig 28. haftasında Adana Demirspor'ın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacağı maç için taraftarlar "Adana Demirspor - Pendikspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu mücadele 1 Mart 2026 Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve sezonun geri kalan kısmı için kritik bir puan mücadelesi sunacak. Peki, Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig mücadelesi detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması bugün saat 13:30'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Pendikspor maç günü paylaşımı

Bugün günlerden Pendikspor ❤️🤍🏆 Trendyol 1. Lig🗓 28. Hafta🆚 Adana Demirspor🕖 13.30🏟 Yeni Adana Stadyumu📺 beIN SPORTS MAX 1, tabii spor 6 pic.twitter.com/EwN9ilWbGZ — Pendikspor (@PendiksporK) February 28, 2026