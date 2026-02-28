CANLI SKOR ANA SAYFA
PSG deplasmanda Le Havre'yi yendi!

PSG deplasmanda Le Havre'yi yendi!

Ligue 1'in 24. haftasında PSG, deplasmanda Le Havre ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi bu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 01:37
PSG deplasmanda Le Havre'yi yendi!

Ligue 1'de haftanın en kritik maçlarından birinde PSG, deplasmanda Le Havre ile karşı karşıya geldi. Lens'in puan kaybı yaşadığı haftada galibiyet alarak zirvede farkı açmak isteyen Paris temsilcisi, 3 puana Bradley Barcola'nın golü ile uzandı. Yıldız oyuncu, 37. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Öte yandan PSG, 79. dakikada ile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte PSG, 57 puana yükseldi. En yakın takipçisi Lens ise 53 puanda kaldı.

