CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk açıkladı! Beşiktaş derbisi için erteleme talebinde bulundular mı?

Okan Buruk açıkladı! Beşiktaş derbisi için erteleme talebinde bulundular mı?

Galatasaray'da Okan Buruk, Corendon Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Beşiktaş ile karşılaşacakları derbinin erteleme durumu hakkında sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:43
Okan Buruk açıkladı! Beşiktaş derbisi için erteleme talebinde bulundular mı?

Galatasaray'da Okan Buruk, Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Beşiktaş ile karşılaşacakları derbinin erteleme durumu hakkında sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

İŞTE O SORU VE OKAN BURUK'UN CEVABI:

"Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?"

Okan Buruk: "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil. Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız."

Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..."
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 22:59
Singo'dan flaş Liverpool maçı yorumu! Singo'dan flaş Liverpool maçı yorumu! 22:51
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 22:42
Der Klassiker'de kazanan Bayern! Der Klassiker'de kazanan Bayern! 22:37
Boey: Daha başarılı olacağım! Boey: Daha başarılı olacağım! 22:30
Manchester City tek attı 3 aldı Manchester City tek attı 3 aldı 22:29
Daha Eski
Torreira: Dünyanın en mutlu insanı benim! Torreira: Dünyanın en mutlu insanı benim! 22:25
Keçiörengücü ile Amed yenişemedi Keçiörengücü ile Amed yenişemedi 22:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:10
FIBA o maçları erteledi! FIBA o maçları erteledi! 21:16
Kanarya'da hazırlıklar tamam! Kanarya'da hazırlıklar tamam! 21:10
Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et 16:36