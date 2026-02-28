Okan Buruk açıkladı! Beşiktaş derbisi için erteleme talebinde bulundular mı?

Galatasaray'da Okan Buruk, Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Beşiktaş ile karşılaşacakları derbinin erteleme durumu hakkında sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

İŞTE O SORU VE OKAN BURUK'UN CEVABI:

"Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?"

Okan Buruk: "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil. Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız."