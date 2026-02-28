CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe ile İkas Eyüpspor puanları paylaştı

Göztepe ile İkas Eyüpspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile İkas Eyüpspor, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 22:12
Göztepe ile İkas Eyüpspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

İzmir ekibinde Janderson, mücadelenin 8. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Göztepe bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, İkas Eyüpspor puanını 22'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İkas Eyüpspor ise 9 Mart Pazartesi günü aynı saatte Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası çizgisi üzerinde yükselen Juan, topu Janderson'a indirdi. Janderson'un vuruşunda meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi. Janderson'un kullandığı penaltıda kaleci Jankat Yılmaz, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

24. dakikada Göztepe atağında ceza sahasına gönderilen top, defans oyuncularından sekip Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın pasında sol çaprazdaki Cherni'nin ortaya çevirdiği topu defans oyuncuları kornere attı.

30. dakikada Göztepe atağında Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası sol çizgisi önündeki Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin yerden vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içerisinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.

72. dakikada Göztepe atağında ceza sahası önünde topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine giren Jeferson'a bıraktı. Jeferson'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Jankat Yılmaz topu çıkardı.

90+4. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine göndermek istediği top, defanstan sekip Rotariu'nun önünde kaldı. Rotariu'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Lis, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı.

G.Saray sahasında Alanya'yı yendi!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Başkan Erdoğan'dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIBA o maçları erteledi! FIBA o maçları erteledi! 21:16
Kanarya'da hazırlıklar tamam! Kanarya'da hazırlıklar tamam! 21:10
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 21:06
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! 20:49
Yamal coştu! Barça rahat yendi Yamal coştu! Barça rahat yendi 20:46
Liverpool evinde farklı kazandı! Liverpool evinde farklı kazandı! 20:43
Daha Eski
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 20:32
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 20:23
G.Saray taraftarından Osimhen'e özel pankart G.Saray taraftarından Osimhen'e özel pankart 20:14
Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! 18:55
Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! 18:35
Le Havre-PSG maçı bilgileri Le Havre-PSG maçı bilgileri 15:19