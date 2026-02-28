Galatasaray taraftarından Osimhen'e özel pankart

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u RAMS Park'ta ağırladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız golcü Victor Osimhen için özel pankart hazırladı.

Pankartta "We are family and family is everything" (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir) ifadesi yer aldı.

Osimhen de mücadele öncesi kendisi için açılan pankartın önünde poz verdi.