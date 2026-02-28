CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarından Osimhen'e özel pankart

Galatasaray taraftarından Osimhen'e özel pankart

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için özel pankart hazırladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 20:18
Galatasaray taraftarından Osimhen'e özel pankart

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u RAMS Park'ta ağırladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız golcü Victor Osimhen için özel pankart hazırladı.

Pankartta "We are family and family is everything" (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir) ifadesi yer aldı.

Osimhen de mücadele öncesi kendisi için açılan pankartın önünde poz verdi.

Galatasaray-Alanyaspor | CANLI
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı: Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Beşiktaş Kocaeli'de kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! 18:55
Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! 18:35
Cerny: Önemli olan kazanmaktı! Cerny: Önemli olan kazanmaktı! 18:26
Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama... Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama... 18:22
"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz!" "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz!" 18:18
F.Bahçe Opet evinde kazandı! F.Bahçe Opet evinde kazandı! 18:11
Daha Eski
PANA'dan Ömer Faruk için flaş karar! PANA'dan Ömer Faruk için flaş karar! 18:05
Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi son notlar Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi son notlar 18:00
Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı canlı anlatım Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı canlı anlatım 17:50
Buruk'tan sakatlık açıklaması! Yunus ve Sallai... Buruk'tan sakatlık açıklaması! Yunus ve Sallai... 17:32
Göztepe-Eyüpspor | CANLI Göztepe-Eyüpspor | CANLI 17:19
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 14:02