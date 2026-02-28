CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol FIBA 2027 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde maçlar için erteleme kararı!

FIBA 2027 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde maçlar için erteleme kararı!

FIBA, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D Grubu karşılaşmalarını erteleme kararı aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 21:16
FIBA 2027 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde maçlar için erteleme kararı!

FIBA, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D Grubu karşılaşmalarını erteleme kararı aldı.

Ertelenen maçlar şöyle:

C Grubu:

İran – Suriye

Irak – Ürdün

D Grubu:

Lübnan – Hindistan

KatarSuudi Arabistan

FIBA'nın ilgili ulusal federasyonlarla yakın temas halinde olduğu ve karşılaşmalarda görev alacak takımların, yetkililerin ve personelin güvenliği için gerekli önlemleri aldığı bildirildi. C ve D Grubu müsabakalarının, haziran ayı sonunda oynanacak üçüncü eleme penceresinin başında aynı salonlarda yapılacağı, güncellenmiş maç programının ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Başkan Erdoğan'dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIBA o maçları erteledi! FIBA o maçları erteledi! 21:16
Kanarya'da hazırlıklar tamam! Kanarya'da hazırlıklar tamam! 21:10
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 21:06
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! 20:49
Yamal coştu! Barça rahat yendi Yamal coştu! Barça rahat yendi 20:46
Liverpool evinde farklı kazandı! Liverpool evinde farklı kazandı! 20:43
Daha Eski
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 20:32
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 20:23
G.Saray taraftarından Osimhen'e özel pankart G.Saray taraftarından Osimhen'e özel pankart 20:14
Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! 18:55
Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! 18:35
Le Havre-PSG maçı bilgileri Le Havre-PSG maçı bilgileri 15:19