CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Murat Kaytaz'dan dikkat çeken Orkun Kökçü sözleri!

Beşiktaş'ta Murat Kaytaz'dan dikkat çeken Orkun Kökçü sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 18:35
Beşiktaş'ta Murat Kaytaz'dan dikkat çeken Orkun Kökçü sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0'lık skorla yendi. Maçın ardından siyah-beyazlılarda Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAYTAZ'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim.

Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık.

Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu.

Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik.

Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz.

F.Bahçe istiyordu Milan devreye girdi!
Beşiktaş Kocaeli'de kazandı!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! 18:35
Cerny: Önemli olan kazanmaktı! Cerny: Önemli olan kazanmaktı! 18:26
Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama... Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama... 18:22
"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz!" "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz!" 18:18
F.Bahçe Opet evinde kazandı! F.Bahçe Opet evinde kazandı! 18:11
PANA'dan Ömer Faruk için flaş karar! PANA'dan Ömer Faruk için flaş karar! 18:05
Daha Eski
Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi son notlar Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi son notlar 18:00
Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı canlı anlatım Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı canlı anlatım 17:50
Werder Bremen-Heidenheim maçı canlı anlatım Werder Bremen-Heidenheim maçı canlı anlatım 17:15
CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 16:49
Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et 16:36
Göztepe'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması! Göztepe'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması! 13:47