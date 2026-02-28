Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 24. haftada heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında ligde lider konumda bulunan Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Cimbom bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak olan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşma 28 Şubat Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu önemli randevu, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1, bu mücadeleyi canlı olarak ekranlara getirecek. Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

İŞTE GALATASARAY- CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Barış, Lang, Sane, Osimhen

Corendon Alanyaspor: : Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergonaj, Aliti, Ümit, Lima, Ruan, Makouta, Elia, Janvier, Hwang, Mounie

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu mücadelede düdüğü Ali Şansalan'a emanet etti. Yardımcı hakem kadrosu ve VAR ekibi de karşılaşmada görev alacak. Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda hakem kararları büyük önem taşırken, kritik pozisyonlarda VAR müdahaleleri belirleyici olabilir.

REKABETTE 20. BULUŞMA

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Galatasaray bu maçların 13'ünü kazanırken, Alanyaspor 3 galibiyet elde etti; 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

⚽ Gol istatistiklerinde de Cimbom'un net üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Alanyaspor 18 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi ise Mauro Icardi'nin attığı golle Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Lider Galatasaray, yalnızca puan tablosunda değil, istatistiklerde de dikkat çekiyor. 23 haftada attığı 55 golle ligin en golcü takımı olan sarı-kırmızılılar, +38 averaj ile de fark yaratıyor. Savunma performansında da güçlü bir grafik çizen Aslan, kalesinde gördüğü 17 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda.

Alanyaspor karşısında hem hücum etkinliğini sürdürmek hem de savunma disiplinini korumak isteyen Galatasaray, Rams Park'ta yeni bir galibiyet daha alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.