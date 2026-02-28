CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Opet evinde Nesibe Aydın'ı yendi!

Fenerbahçe Opet evinde Nesibe Aydın'ı yendi!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasında Nesibe Aydın’ı konuk ettiği maçı 108-78 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 18:11
Fenerbahçe Opet evinde Nesibe Aydın'ı yendi!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 108-78'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar, Rahmi Güner

Fenerbahçe Opet: Rupert 24, McBride 16, Olcay Çakır Turgut 5, McCowan 8, Allemand 2, Şerife Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Meesseman 14, Meltem Avcı, Tuana Ayşegül Vural 3

Nesibe Aydın: Davis 26, Green 10, Bone 11, Pelin Gülçelik 5, Yağmur Önal 11, Büşra Akgün 3, Turner 2, Melike Yalçınkaya 10, Derin Yaya

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 53-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63

DİĞER
