Panathinaikos'da Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı!

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'ndan milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 18:06
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.

Panathinaikos Kulübü, Ömer Faruk Yurtseven ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Yurtseven'e yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar mesajı paylaşıldı.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven, Euroleague'de bu sezon 19 maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu bu süreçte 6.3 sayı ve 3.5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

DİĞER
