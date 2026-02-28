Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadelede 52. dakikada Agbadou'nun kaydettiği gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.

36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

52. dakikada Beşiktaş, Kocaelispor karşısında öne geçti. Cerny'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Agbadou, kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.

62. dakikada Kocaelispor'un kullandığı serbest vuruşta Balogh, rakip takım ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

72. dakikada Oh'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cerny'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+3. dakikada rakip ceza sahası içinde kaleci Gökhan Değirmenci'yle karşı karşıya kalan Olaitan'ın vuruşunda, Gökhan Değirmenci topu ayağıyla çıkardı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

KARA KARTAL'IN SERİSİ DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte ligde puanını 46'ya çıkaran Beşiktaş, tüm kulvarlarda namağlup serisini 16 maça çıkardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde görev alamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kocaelispor ise ikas Eyüpspor'a konuk olacak.