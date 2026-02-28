Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada kazanan taraf 3-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz temsilcisinin galibiyet golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude'den geldi.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor 27 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 20 puanda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk. 70 Gueye)
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Papanikolaou), Laçi, Mebude (Dk. 85 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Sowe), Mihaila (Dk. 72 Zeqiri)
Goller: Dk. 25 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Mihaila, Dk. 80 Mebuda (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Halil Dervişoğlu, Dk. 58 Mihaila (Çaykur Rizespor)