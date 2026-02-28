CANLI SKOR ANA SAYFA
Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Serie A’da 27. hafta, İtalya’nın kuzeyinde iki farklı dünyanın mücadelesine sahne oluyor. 15 puanla ligin dibine demir atan ve ligde kalma umutlarını tazelemek isteyen Hellas Verona, sahasında 50 puanla 3. sırada yer alan şampiyonluk adayı Napoli’yi ağırlıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı puanlarla kötü gidişata dur demeyi hedeflerken; konuk ekip, liderlik yarışında yara almamak ve Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligin en az gol atan takımlarından biri ile en formda hücum hatlarından birinin bu buluşmasında taktiksel disiplin ön planda olacak. Peki Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 14:59 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:00
Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Hellas Verona-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Marcantonio Bentegodi'deki kritik mücadeleyi tecrübeli bir hakem kadrosu yönetecek. Ev sahibi ekipte teknik heyet, savunma hattındaki önemli eksikliklere rağmen dirençli bir oyun kurgusuyla sahaya çıkmayı planlıyor. Özellikle iç sahada rakiplerini zorlayan yapısıyla tanınan Verona, bu kez ligin devlerinden birine karşı sürpriz peşinde olacak. Konuk ekip Napoli cephesinde ise işler bir hayli yolunda; son haftalarda yakalanan galibiyet serisi takımdaki özgüveni en üst seviyeye taşımış durumda. Teknik direktörün, deplasmanda topa sahip olan ve oyunu domine eden felsefesiyle maçı erkenden koparmaya çalışması bekleniyor. İşte İtalya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Hellas Verona-Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Hellas Verona-Napoli karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Hellas Verona-Napoli MAÇI HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Napoli maçı, S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

