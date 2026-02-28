Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Hellas Verona-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Marcantonio Bentegodi'deki kritik mücadeleyi tecrübeli bir hakem kadrosu yönetecek. Ev sahibi ekipte teknik heyet, savunma hattındaki önemli eksikliklere rağmen dirençli bir oyun kurgusuyla sahaya çıkmayı planlıyor. Özellikle iç sahada rakiplerini zorlayan yapısıyla tanınan Verona, bu kez ligin devlerinden birine karşı sürpriz peşinde olacak. Konuk ekip Napoli cephesinde ise işler bir hayli yolunda; son haftalarda yakalanan galibiyet serisi takımdaki özgüveni en üst seviyeye taşımış durumda. Teknik direktörün, deplasmanda topa sahip olan ve oyunu domine eden felsefesiyle maçı erkenden koparmaya çalışması bekleniyor. İşte İtalya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Hellas Verona-Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Hellas Verona-Napoli karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Hellas Verona-Napoli MAÇI HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Napoli maçı, S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.