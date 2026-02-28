CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ maçı canlı izle | Saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ maçı canlı izle | Saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk oluyor. Başakşehir ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle taraftarını büyüleyen siyah-beyazlılar, mutlak 3 puanla sahadan ayrılarak önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinden önce moral depolamak istiyor. Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin forma giymeyeceği mücadelede Körfez ekibi ise 30 puanla yerleştiği 8. sıradan Avrupa potasına yükselmenin hesaplarını yapıyor. İşte Kocaelispor-Beşiktaş maçı saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 14:23
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ maçı canlı izle | Saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de 24. haftanın kritik randevusu öncesinde Beşiktaş, Kocaeli deplasmanına hem büyük bir öz güvenle hem de önemli eksiklerin gölgesinde çıkıyor. 4 aydır bileği bükülmeyen ve yakaladığı müthiş yenilmezlik serisiyle zirve yarışına ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, bu zorlu süreci firesiz atlatarak ilk 3 yolundaki iddiasını perçinlemek istiyor. Ancak kritik mücadele öncesi Kartal'ın teknik heyeti mecburi bir rotasyona gitmek zorunda; takımın maestrosu ve kaptanı Orkun Kökçü, savunmanın bel kemiği Emirhan Topçu ve hücumun hareketli ismi El Bilal Toure bu dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Saha kenarında ise cezası nedeniyle takımının başında olamayacak olan Sergen Yalçın'ın yokluğu, Beşiktaş için bir diğer handikap olarak dikkat çekiyor. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı bu atmosferi yüksek mücadelede, 43 puanlı dev konuk ekip ile Avrupa hayallerini taze tutmak isteyen 30 puanlı Körfez temsilcisi arasındaki taktik savaşının sonucu, ligin üst sıralarındaki tüm dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. İşte Kocaelispor-Beşiktaş maçından tüm detaylar...

Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman?

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Avrupa potasını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yıldızlar karması Beşiktaş ile Körfez'in güçlü temsilcisi Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak.

Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig heyecanının zirve yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Cumartesi gününün kritik futbol organizasyonlarından olan bu randevuda, ilk düdükle birlikte 4 aydır yenilmeyen Beşiktaş'ın serisini koruma, Kocaelispor'un ise evinde devirme mücadelesi ekranlara gelecek.

Kocaelispor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki bu zorlu kapışma, yayıncı kuruluş olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Smolcic, Balogh, Dijksteel, Show, Keita, Linety, Tayfur, Agyei, Petkovic

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cerny, Cengiz, Oh

Kocaelispor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından zorlu müsabakayı yönetmek üzere tecrübeli hakem Cihan Aydın görevlendirildi.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KÜNYESİ

Orta Hakem: Cihan Aydın

1. Yardımcı Hakem: İbrahim Çağlar Uyarcan

2. Yardımcı Hakem: Osman Gökhan Bilir

Dördüncü Hakem: Reşat Onur Coşkunses

VAR: Bülent Birincioğlu

AVAR: Anıl Usta

Kocaelispor-Beşiktaş maçı detayları!

PUAN SAVAŞINDA KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, topladığı 43 puanla 4. basamakta girdiği haftada Körfez deplasmanına çıkıyor. Ev sahibi Kocaelispor ise geride kalan 23 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 6 beraberlik sonrası hanesine yazdırdığı 30 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede her iki ekip de puan tablosundaki yerini yukarıya taşımak için ter dökecek.

KARTAL'DA DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI

Beşiktaş cephesinde zorlu Kocaelispor maçı öncesi sarı kart sınırındaki isimler teknik heyeti düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan kritik Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emirhan Topçu da sınırda bulunan bir diğer isim olarak dikkat çekiyor.

Kocaelispor-Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere tam 15 resmi maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. En son 2 Kasım 2025 tarihinde sahadan yenik ayrılan siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana çıktığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 beraberlik alarak müthiş bir istikrar yakaladı. Kartal, bu süreçte Süper Lig'de 12, kupada ise 3 maçı namağlup tamamlayarak Körfez'e büyük bir moral depolayarak gidiyor.

KULÜBEDE MURAT KAYTAZ

Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaeli deplasmanında takımının başında yer alamayacak. 53 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının tribünde olacağı bu kritik 90 dakikada, Beşiktaş yedek kulübesinde idari ve teknik sorumluluğun yardımcı antrenör Murat Kaytaz'da olması bekleniyor.

