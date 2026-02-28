CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan futbolcu listesinin kalabalık oluşu can sıkıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan o futbolcunun Hesap.com Antalyaspor maçında kadroda yer almasının zor olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:52
Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etse de toplam skorda 4-2 geride olduğu için turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Sarı-lacivertliler, yoluna Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda devam ederken sakatlığı bulunan futbolcuların durumu ise can sıkıyor.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan oyuncular arasına son eklenen isim Dorgeles Nene oldu.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Nottingham Forest maçında kasık bölgesine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Nene, mücadelenin 2. yarısında yerini Nelson Semedo'ya bırakmıştı.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Malili futbolcu hakkında Teknik Direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

"Nene maçta darbe aldı. Birkaç hafta hamstring kasında sıkıntısı oldu. Tam hatırlayamıyorum çünkü çok fazla sıkıntı yaşadık. Yarın (27 Şubat Cuma) detaylı şekilde durumuna bakacağız."

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Dorgeles Nene hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Milliyet'in haberine göre, 23 yaşındaki futbolcunun ağrıları nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçında kadroda yer almasının zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Öte yandan sarı-lacivertli takımda kaleci Ederson, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri devam ediyor.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir

Sağlık heyeti seferberlik ilan ederken, bu oyuncuların tedavilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
