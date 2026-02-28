Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! Antalya deplasmanında kadroda olmayabilir
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan futbolcu listesinin kalabalık oluşu can sıkıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan o futbolcunun Hesap.com Antalyaspor maçında kadroda yer almasının zor olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:52
Nottingham Forest maçında kasık bölgesine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Nene, mücadelenin 2. yarısında yerini Nelson Semedo'ya bırakmıştı.
Malili futbolcu hakkında Teknik Direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Nene maçta darbe aldı. Birkaç hafta hamstring kasında sıkıntısı oldu. Tam hatırlayamıyorum çünkü çok fazla sıkıntı yaşadık. Yarın (27 Şubat Cuma) detaylı şekilde durumuna bakacağız."
Dorgeles Nene hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
Milliyet'in haberine göre, 23 yaşındaki futbolcunun ağrıları nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçında kadroda yer almasının zor olduğu öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertli takımda kaleci Ederson, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri devam ediyor.
Sağlık heyeti seferberlik ilan ederken, bu oyuncuların tedavilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
